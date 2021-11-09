В Севастополе 22-летний рецидивист похитил чужое имущество на 97 тысяч рублей

Сотрудники севастопольского уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества Фото: Архив "КП"

Правоохранители задержали в Севастополе рецидивиста за кражу имущества на 97 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Инцидент произошел на территории одного из садоводческих кооперативов Балаклавского района. Убедившись, что хозяйки нет дома, незнакомец тайком проник на территорию ее участка. Разбив окно дома, он похитил два мобильных телефона, наручные часы и беспроводные наушники, после чего скрылся.

Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 22-летний местный житель. Парень не стал отрицать содеянное и рассказал, что один смартфон выбросил, а второй решил оставить себе.

- Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – говорится в сообщении.

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