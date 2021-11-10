Погода на 10 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: похолодает до плюс 5 градусов

Поздняя осень гостит в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Холодный арктический фронт одарит не только дождями, но северо-западным ветром до 17-22 м/с. и даже мокрым снегом.

- В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег; днем без осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем без осадков. Скорость северного ветра до 20 м/с. Днем столбик термометра покажет +5…+7°.

Город счастья Ялта тоже попал под влияние арктических воздушных масс. Синоптики gismeteo обещают здесь днем всего +4…+9°, небольшой дождь и северный ветер до 10 м/с.

В Феодосии пасмурно, прохладно +5…+9° и дождливо. Скорость северного ветра 8-12 м/с.

Евпатория: тепло до +9°, переменная облачность, дождь и северо-восточный ветер 8-11 м/с.

Температура воды в Черном море +12…+17°.

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