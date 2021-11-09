Троих иностранцев наградили за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом

На конференции наградили троих иностранцев за формирование позитивного имиджа Крыма. Фото: Крымская газета

На конференции «Крым в современном международном контексте» в Симферополе наградили троих иностранцев за формирование позитивного имиджа республики за рубежом.

Как пишет Крымская газета, это первый случай награждения иностранных граждан госнаградами Республики Крым. Медали Гаспринского получили председатель координационного совета Ян Чарногурски (Словакия), члены совета Унвер Сель (Турция) и Чжили ГЭ (Китай).

- Крымчане всегда рады гостям, а также готовы рассказать о масштабных преобразованиях в республике. За семь лет Крым сделал колоссальный исторический рывок, который изменил жизнь людей и их мироощущение. Старожилы говорят, что таких преобразований регион не испытывал со времен окончания Великой Отечественной войны, – цитирует СМИ председателя Государственного совета РК Владимира Константинова.

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