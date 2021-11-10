Полицейские допросили рабочих, которые разделывали барана на стройке в Симферополе

Полиция провела беседы с разделывавшими барана на стройке в Симферополе рабочими. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/Вконтакте

Полицейские провели профилактические беседы с рабочими, которые разделывали барана на стройке в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В отделение полиции доставлены 12 человек, которые работали на объекте.

- Мужчины признались, что кухня у них находится на стройке, барана они покупали только один раз, – говорится в сообщении.

На одного из них стражи порядка составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Теперь мужчине грозит штраф, также, возможно, ему придется покинуть страну.

Информация о том, что рабочие на стройке разделывают и готовят баранину, распространилась в социальных сетях 8 ноября. Местные жители сетовали, что строители устроили настоящую скотобойню под окнами жилых домов: мужчины приводили живых баранов, забивали их, после чего готовили мясо на костре.

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