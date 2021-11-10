В Крыму за сутки зафиксировали 811 заболевших коронавирусом

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В Крыму за 9 ноября зарегистрировали 811 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявили 104 449 инфицированных, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

За сутки лаборатории Крыма, осуществляющие исследования на коронавирус, обследовали 9 240 человек.

Выздоровели за сутки после перенесенной инфекции 803 человека, за весь период с начала пандемии 92 159 человек.

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