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Общество10 ноября 2021 11:02

В Крыму за сутки зафиксировали 811 заболевших коронавирусом

Выздоровели за 9 ноября после перенесенной инфекции 803 человека
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 9 ноября зарегистрировали 811 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявили 104 449 инфицированных, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

За сутки лаборатории Крыма, осуществляющие исследования на коронавирус, обследовали 9 240 человек.

Выздоровели за сутки после перенесенной инфекции 803 человека, за весь период с начала пандемии 92 159 человек.

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