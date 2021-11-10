Во время нерабочих дней в Крыму стало больше киберспортсменов

Люди за последние 2 года оценили удобство онлайн-платформ Фото: Архив "КП"

Во время недельного локдауна в Крыму на 10% вырос спрос на аренду компьютеров.

По данным сервиса Авито Услуг, жители полуострова в поисках, чем же себя занять во время самоизоляции и нерабочих дней, решили взять в аренду технику для онлайн-игр. Дорогие игровые компьютеры с двумя мониторами, специальной клавиатурой, наушниками и мышкой появились у 10% крымчан в начале ноября.

- Предприниматели почувствовали это веяние моды и стали предлагать технику в аренду. Так, в Крыму спрос на аренду игровых компьютеров вырос на 15%, (в то время как количество предложений увеличилось на 10%), - отметили в пресс-службе сервиса объявлений.

Чтобы стать обладателем игрового компьютера с мощным процессором и большой оперативной памятью нужно было заплатить 700 рублей в сутки или 4 000 рублей в неделю.

В целом, люди за последние 2 года оценили удобство онлайн-платформ: их богатый выбор, оперативность, возможность сравнить предложения. И как только появились новости о нерабочих днях и локдауне все побежали искать новые увлечения и занятия в Интернет, - добавляет Иван Чулков, руководитель отдела маркетинга Авито Услуг.

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