На Ай-Петри в Крыму выпал первый снег

Первый снег пошел на вершине горы Ай-Петри. Фото: Погода на Ай-Петри/Вконтакте

В горах Крыма выпал первый снег в среду, 10 ноября. Как сообщила КП-Крыма начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, высота снежного покрова составила три сантиметра.

- Действительно, сегодня ночью выпал не очень интенсивный первый снег, который сопровождался сильным ветром. Однако только в горах, на остальной территории Крымского полуострова осадки были в виде дождя, – пояснила синоптик.

По ее словам, 10 ноября жителей региона ожидает холодный день: максимальная температура воздуха днем составит от 3 до 8 градусов тепла, ночь предстоит морозная – от 0 до 5 градусов мороза, на территории побережья немного теплее – от 1 до 6 градусов тепла. 11 ноября ожидается незначительное потепление, температура воздуха поднимется на пару градусов, однако 12 ноября, в пятницу, будет значительно теплее – днем от 8 до 13 градусов тепла, ночью – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На выходных ожидается более теплая погода: днем от 8 до 13 градусов тепла, ночью – 11 градусов тепла.

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