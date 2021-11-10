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Происшествия10 ноября 2021 14:19

Взрыв газа произошел в симферопольской многоэтажке

Пострадавших, по данным спасателей, нет
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ГУ МЧС по Крыму

Фото: ГУ МЧС по Крыму

В Симферополе произошел взрыв газа в девятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

По данным спасателей, сообщение о задымлении поступило 10 ноября в 11.23. К месту происшествия, на улицу Лермонтова, 5, направили экстренные службы города и пожарных.

- По оперативным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ГУ МЧС по РК.

Для ликвидации ЧП привлекали 22 человека и 8 единиц техники.

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