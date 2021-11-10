В поселке Грэсовский подтопило дороги в результате ночного дождя

В поселке Грэсовский затопило улицы и автомобили после дождя Фото: Архив "КП"

В результате дождя, который прошел над крымским поселком Грэсовский в ночь на 10 ноября, сильно подтопило улицы. Водителям приходилось в буквальном смысле плыть по дороге. Один из очевидцев поделился видео в соцсетях.

Судя по кадрам записи, автолюбитель был не на шутку обеспокоен происходящим, так как некоторым авто в результате незначительных осадков могли сильно пострадать. Водитель сетовал на некачественно проведенный дорожный ремонт в населенном пункте.

- Воды по колено. Маленький дождь был. Это кошмар. И эту дорогу уже делали, – возмутился водитель.

Пользователи соцсетей поддержали крик души крымчанина, подтвердив, что «во время дождей в поселке на дорогах образуется океан».

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