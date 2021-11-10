Симферопольский Хатико: В Симферополе ищут дом спаниелю, который уже месяц ждет хозяина

Спаниель не уходит с места. Фото: Мария Поддубная

В Симферополе обсуждают историю, похожую на сюжет фильма про пса Хатико. На одной из заброшенных стройплощадок города уже несколько недель подряд замечают небольшого черного спаниеля.

Общественник Мария Поддубная сообщила в соцсетях, что пес не отходит от своего места дальше, чем на 50 метров и предположила, что он ждет своего хозяина.

- Симферопольский хатико! 9 ноября был первый день похолодания, шел дождь, а пес все лежал у люка под дождем. Сегодняшняя ночь может стать для него финальной при таких условиях, - беспокоится волонтер. - Как оказался в этом заброшенном месте русский спаниель, никто не знает. Непонятно, почему он оттуда не уходит. Такое впечатление, что ждет хозяина, который его туда завез и приказал сидеть.

Мария Поддубная просит откликнуться неравнодушных и найти новый дом для спаниеля. Звоните по номеру 8 (978) 032-63-19.