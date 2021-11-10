В Крыму вакцинацию от коронавируса прошли 750 тысяч человек

Для коллективного иммунитета нужно привить 80% населения Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 750 тысяч человек. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

- Изменения главы республики привели к взрывному росту вакцинации, - подчеркнул он. - Порядка 15-20 тысяч человек ежедневно приходят прививаться. Таких показателей не было никогда, и если такими темпами мы пойдем далее, то до конца года или начала следующего сможем достичь требуемого результата.

Глава Минздрава напомнил, что план по вакцинации для Крыма составляет 1 миллион 212 тысяч человек.

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