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Общество10 ноября 2021 17:17

В Крыму закончился «Спутник Лайт» для ревакцинации

Очередная партия поступит к концу ноября
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Ревакцинацию отложили до конца ноября

Ревакцинацию отложили до конца ноября

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму закончился препарат «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавиурса. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

- У нас проблема с ревакцинацией препаратом «Спутник Лайт», - отметил он. - Данная проблема на контроле федерального министерства и лично министра здравоохранения РФ. Это связано с производством этой вакцины, и, думаю, до конца месяца вакцина поступит в Крым.

По информации врио министра, ревакцинацию от коронавируса прошли 50 тысяч крымчан.

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