Минздрав Крыма закупит экспресс-тесты на коронавирус

ПЦР-тесты приходят спустя неделю Фото: архив "КП"

Минздрав Крыма закупит экспресс-тесты для проверки наличия коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

- Принято решение о закупке экспресс-тестов, которые разрешены к использованию на территории Российской Федерации, и позволят при выходе врача на дом к температурящему больному определить, болен человек или нет, - пояснил министр. - Тест дает результат через 5-7 минут.

По словам главы Минздрава, до конца года планируется закупить порядка 30-40 тысяч экспресс-тестов. Этого количества хватит до запуска собственного производства.

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