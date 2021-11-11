Погода на 11 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

Осадков в четверг не ожидается. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. Синоптики обещают в ближайшие пару дней сухую, но прохладную погоду. Минимум температуры воздуха составит – 5°, не выше +10°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +10°.

В Ялте +4…+9°, как информирует gismeteo, солнечно, без осадков, скорость северо-восточного ветра 3-9 м/с.

В Евпатории +3…+9°, солнечно, дождя не ожидается, восточный ветер 3-8 м/с.

Феодосия прогреется до +7°, сухо, солнечно и северо-восточный ветер до 9 м/с.

В Джанкое -1…+8°, солнечно, без осадков, восточный ветер 3-6 м/с.

Температура воды в Черном море +11…+17°.

Кстати, по прогнозам синоптиков 12-13 ноября потеплеет аж на 2-4 градуса.

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