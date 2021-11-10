Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 11 ноября 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества. Причина перебоев - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Маршала Василевского, 4, 8, 20, 9, 49

ул. Енисейская, 1-9 (нечет), 29-101 (нечет), 2-96а (чет)

ул. Марка Донского, 1-97 (нечет), 6, 6в

ул. Иртышская, 2-10 (чет), 30-102 (чет), 1-9 (нечет), 33-113 (нечет)

ул. Обская, 10,12; ул. Амурская, 88-94 (чет), 113-119 (нечет), 123, 121/53

проезд Байкальский, 3-7 (нечет), 4а-6 (чет), 12

пер. Енисейский, 2-12 (чет), 3, 7-11 (нечет)

ул. Героев Сталинграда, 1

ул. Валдайская, 3-7 (нечет)

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Балаклавская 32-54 (чет), 35

ул. Русская 100-140а (чет), 103

пер. Ореховый, 1-7; пер. Русский, 1-9;

ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)

ул. Грэссовская 3-15 (чет);

ул. Космическая 18-20 (чет)

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-7/23

ул. Киевская 62-64/41 (чет)

ул. Тренева 4-8а (чет), 1-7/33 (нечет)

бул. Франко 32/9, 33-41/64

ул. Куйбышева 27-31 (нечет)

ул. Лермонтова 18-22а (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Тараса Шевченко 56

с 9.00 до 14.00

пр. Генерала Острякова 151-Б,149-А,141-А,141-Б,141-В,141,149,155-з,151-А,151-Б,147-149,143

ул. Генерала Лебедя 2-В,2-а

ул. Генерала Хрюкина 12-Б

ул. Сарандинаки 7А,9

ул.1-я Сарандинаки 4

ул.4-я Сарандинаки 7-А,5,9

ул. 5-я Сарандинаки 13-А

с 10.00 до 15.00

пр-д Святославский 4-8,1,5

пр-д Сиреневый 2

ул. Босфорская 26-А,30-А,4-6,10-16,20-34,25-А,5-11,17-21,27-31,34,37-45,34-А

ул. Сосновая 5-8,11-13,19-21,25,29,29-45

с 10.00 до 12.00

ул. Крестовского 51,87-г,87,87-в,63,67-85

с 8.00 до 16.00

ресторан «Шалаш»

Форосская Церковь

баз. станция К-Телеком

Севтелеком

с 8.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.

с 8.00 до 17.00

пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50