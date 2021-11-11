В Симферополе вор украл из чужой квартиры сейф, спрятанный в шкафу

На месте преступления была изъята шкатулка и обнаружены два следа обуви. Фото: Архив "КП"

Во время нерабочих дней 4 ноября в дом к семейной паре, проживающей на улице Амурской в Симферополе, залезли воры и вскрыли сейф.

Металлическая коробка с деньгами и всеми документами находилась в шкафу спальни. Хозяева решили спрятать сейф понадежнее, поэтому и засунули его в гардероб с вещами, но вор оказался хитрее.

Преступник дождался, когда в доме никого не будет и в четверг вечером через окно на втором этаже пробрался в квартиру.

Как удалось узнать КП-Крым, из шкафа неизвестный украл документы на ИП, больше 20 золотых украшения и 600 тысяч рублей.

Примечательно, что на месте преступления была изъята шкатулка и обнаружены два следа обуви.

Сейчас находчивого воришку разыскивает полиция. За кражу сейфа с незаконным проникновением в дом ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей

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