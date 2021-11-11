Евпатория вошла в топ-10 популярных направлений для бюджетного отдыха в декабре

Евпатория привлекает внимание туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Аналитики сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.rи, изучив данные брони с 1 по 31 завершающего месяца года, выявили, где можно недорого отдохнуть в это время не покидая пределов страны.
- На 30% снизилась средняя стоимость ночи в декабре 2021 года относительно прошлого года. Заметнее всего подешевел отдых в Кисловодске (76%), Евпатории (65%) и Истре (-61%), - отметили эксперты.
Топ-10 популярных направлений для недорого отдыха в декабре (средние затраты в рублях на проживание в сутки)
Кисловодск, 1867
Евпатория, 1135
Истра, 3300
Казань, 2670
Осташков, 7114
Олонец, 5990
Банное, 3800
Москва, 3729,5
Сочи, 2087
Шерегеш, 11550
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