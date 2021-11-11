Евпатория вошла в топ-10 популярных направлений для бюджетного отдыха в декабре

Евпатория привлекает внимание туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Аналитики сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.rи, изучив данные брони с 1 по 31 завершающего месяца года, выявили, где можно недорого отдохнуть в это время не покидая пределов страны.

- На 30% снизилась средняя стоимость ночи в декабре 2021 года относительно прошлого года. Заметнее всего подешевел отдых в Кисловодске (76%), Евпатории (65%) и Истре (-61%), - отметили эксперты.

Топ-10 популярных направлений для недорого отдыха в декабре (средние затраты в рублях на проживание в сутки)

Кисловодск, 1867

Евпатория, 1135

Истра, 3300

Казань, 2670

Осташков, 7114

Олонец, 5990

Банное, 3800

Москва, 3729,5

Сочи, 2087

Шерегеш, 11550

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50