Где в Симферополе не будет воды 11 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе некоторые улицы остались без воды 11 ноября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 09.00 часов 12 ноября воды не будет по адресам: улица Тренева, улица Толстого (от реки Салгир до улица Киевская), улица Декабристов, улица Морозова, улица Шполянской, а также возможно снижение давления в микрорайоне Москольцо (улица Киевская, улица Кечкеметская, улица Ростовская, улица Гагарина, улица Гайдара, улица Железнодорожная, улица Стрелковая, улица Шалфейная, улица Камская, улица Смольная, улица Л. Чайкиной и т.д).

Также на неопределенный период водоснабжение ограничено по адресам: улица Валдайская, улица Амурская, улица М. Василевского, улица Енисейская, улица Обская, улица М. Донского, улица Ленская, улица Луначарского.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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