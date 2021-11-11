Спелеологи из КФУ создают трехмерную модель пещеры Красной

В научно-исследовательской экспедиции приняли участие более 50 человек из Крыма, Москвы, Уфы, Самары, Смоленска, Красноярска и Перми. Фото: пресс-служба КФУ

Российские спелеологи приступили к работе по проведению современной цифровой топографической съемки пещеры Красной, интегрированной с трехмерной съемкой рельефа Долгоруковского массива Крыма, сообщили в пресс-службе КФУ.

Работа по съемке пещеры завершена на 30%. По мнению специалистов, создание трехмерной топокарты позволит понимать процесс формирования воды в пещере.

- Сейчас пещера Красная – это ключевой объект для создания стационара по водной безопасности Крыма, – цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадия Самохина.

Уточняется, что для создания модельных полигонов для исследования карстовой составляющей водного баланса республики нужно найти хорошо изученный массив. Таким объектом и является пещера Красная.

Кроме того, в ходе экспедиции в составе 50 человек спелеологи задокументировали новые части пещеры Красной, открыли 50 метров ходов и выявили точки предполагаемых верхних входов.

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