В Крыму зафиксирован новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

За сутки в Крыму зафиксировали 819 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Таким образом, суточный максимум заболевших ковидом в республике снова обновился.

С начала пандемии выявили 105 268 человек с коронавирусом.

Также за 10 ноября зафиксировано 17 смертей от коронавируса и 811 выздоровевших после перенесенной инфекции.

За весь период пандемии выздоровели 92 970 человек, скончались - 3196.

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