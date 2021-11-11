В Ялте на городских клумбах высаживают зимние цветы

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте началась осенняя высадка цветов. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, всего будет высажено 77 тысяч единиц рассады, из них 25 тысяч - луковичные.

- Причем цветы виолы, которую в народе называют Анютины глазки, - самые хладостойкие и будут радовать нас своей красотой всю зиму, - уточнила градоначальник.

На улицах города будет красоваться и декоративная капуста, которая тоже хорошо переносит зиму и ярко смотрится на клумбах.

Кроме того, впервые в Ялте и в поселках высаживают гиацинты.

Янина Павленко призвала ялтинцев и гостей города бережно относиться к высаженным цветам.

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