Крымский врач рассказал о сложной ситуации с Covid-19 в «красных зонах»

Вместе с количеством зараженных растет и востребованность в медиках в "красных зонах" Фото: "КП" Архив

В ковидных госпиталях республики в настоящий момент работают более 4 тысяч медиков. Но персонала все равно не хватает, сообщил заведующий инфекционным отделением симферопольской городской клинической больницы №7 Антон Эльстер.

Действительно, в период пандемии нагрузка на врачей значительно возросла. Особенно это касается тех регионов, где суточный прирост инфицированных до сих пор продолжает увеличиваться. Только в Республике Крым за прошедшие сутки выявили 819 новых инфицированных.

Многие специалисты проходят дополнительные курсы по лечению Covid-19 и отправляются работать в «красную зону» на помощь коллегам. К настоящему дню в «красных зонах» трудятся хирурги, терапевты, гастроэнтерологи, окулисты и даже гинекологи.

- Количество заболевших ковидом ежедневно растет. И это только верхушка айсберга. Ведь сколько людей, имеющие легкую форму заболевания, не идут к врачу и не обследуются. А есть носители: сами не заболевают, но способны заражать других людей, – рассказал Антон Эльстер, врач, который лечил первого зараженного Covid-19 в Крыму.

В результате наплыва пациентов медики не успевают выписывать одного человека, как через пару часов поступает другой. Кроме того, сейчас в палатах лежит много тяжелобольных, при чем, их состояние намного хуже, чем у тех, кто подхватил ковид два-три месяца назад.

- Вакцинироваться необходимо. Потому что с этой болезнью мы будем жить еще долго. Каждый день обхожу всех своих пациентов и отмечаю, привитых из них – ничтожно мало. К тому же, все они переносят болезнь гораздо легче, чем те, кто не вакцинировался. Я и мои родные – привились. Рекомендую это сделать всем, у кого нет противопоказаний, – заключил Эльстер.

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