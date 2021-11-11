В Крыму заработала WhatsApp-приемная врио министра здравоохранения РК

В Крыму начинает работу WhatsApp-приемная врио министра здравоохранения РК. Фото: Минздрав РК

С 11 ноября в Крыму начинает работу WhatsApp-приемная врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Сообщения в мессенджере принимаются по номеру +7 (978) 402-90-90.

- Считаю такую систему обратной связи с гражданами достаточно эффективной. Поэтому с сегодняшнего дня крымчане могут сообщить мне лично о проблемах, связанных с региональной системой здравоохранения. Продолжают также функционировать WhatsApp-приемные главных врачей всех медицинских организаций, - цитирует пресс-служба Константина Скорупского.

Доя того, чтобы обратится в WhatsApp-приемную, нужно указать ФИО, место проживания, мобильный телефон, кратко описать суть проблемы, указать наименование медицинской организации. Без перечисленных данных сообщения рассматриваться не будут. Звонки в WhatsApp-приемную не принимаются.

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