Подрядчик осужден за отмывание денег при строительстве школы в Евпатории

В Крыму к тюремному сроку приговорен подрядчик, отмывающий средства при строительстве школы Фото: Архив "КП"

В Крыму к пяти годам и шести месяцам лишения свободы приговорен директор одного из местных предприятий за отмывание денег при строительстве школы в Феодосии, сообщили в прокуратуре республики.

Руководитель фирмы ввел в заблуждение должностных лиц Службы капитального строительства РК о возможности возглавляемой им фирмой выполнить ремонтные работы школы на 800 мест в микрорайоне Челноковский массив в Феодосии. После заключения госконтракта на счет предприятия поступило более 210 миллионов рублей, 128 из которых подсудимый успел потратить по своему усмотрению.

- Для создания видимости законной предпринимательской деятельности злоумышленник дал поручение бухгалтеру организации перечислить денежные средства на счета ряда компаний для приобретения транспортных средств, с руководителями которых впоследствии обвиняемый заключил договоры купли-продажи, – пояснили в надзорном ведомстве.

В результате с подсудимого взыскан ущерб 128 миллионов рублей. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В качестве наказания нарушитель будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

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