Мэру Симферополя поручили решить проблему с рекультивацией полигона

Главе Симферополя дали 10 дней на решение проблемы с рекультивацией полигона. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Симферополе завершена, однако теперь нужно пройти повторную экологическую экспертизу, сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

По его словам, срок прохождения данной экспертизы составляет 60 дней. Однако глава Крыма Сергей Аксенов заметил, что это достаточно долго и поручил сократить срок прохождения экспертизы до десяти дней.

- Будет три вопроса, убрать три консервные банки, которые на дороге лежат. Будем 60 дней сейчас обсуждать, кто их уберет, – возмутился Аксенов.

Напомним, все работы на полигоне проводились в Симферопольском массиве Каменка в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». На эти цели было выделено около миллиарда рублей.

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