Ранее судимый мужчина пытался незаконно попасть в Крым

Правоохранители задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Крым. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РК

Ночью 2 ноября недалеко от пункта пропуска через госграницу «Армянск» пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно попасть на территорию Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по РК.

Мужчина признался, что приехал на полуостров в поисках лучшей жизни. Понимая, что на территорию республики его не пустят, он пошел в обход пункта пропуска. Позже стало известно, что нарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за воровство. В этом году он вышел из тюрьмы, ему запрещено приезжать на территорию России до 2029 года.

- В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»), – говорится в сообщении.

Пока продолжается расследование дела мужчина будет находиться под стражей.

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