Украина пригрозила Белоруссии непоправимыми последствиями после признания российского Крыма

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Киев пригрозил Минску непоправимыми последствиями после официального признания Крыма российским регионом.

Пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко таким образом отреагировал на заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Тот сказал, что Крым сейчас является российской территорией.

- Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, - передает слова Олега Николенко «Интерфакс-Украина».

На Украине также выразили надежду, что Минск осознает свою ошибку.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году, когда большинство крымчан на референдуме проголосовали за присоединение полуострова к России.

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