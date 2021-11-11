В Симферополе отремонтируют дворы за 25 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе приступили к ремонту внутридворовых подъездов, сообщили в пресс-службе заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Эмина Набиева. Работы выполняются за счет средств муниципального бюджета.

Работы проводятся по адресам: Кржижановского 8-12, Тренева 2, Гагарина 42, Киевская 98А, Героев Сталинграда 19, 23, 25, 29, 31, 35, Марка Донского 20, Битакская 11, Аральская 67, а также на бульваре Франко 21. В настоящий момент подрядчик демонтирует старые бордюры и асфальтное покрытие на улицах Битакская и Аральская.

- В ближайшее время рабочие выполнят установку бортового камня и его омоноличивание в бетонный замок. На объектах также будут проведены работы по асфальтированию тротуаров и укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части, – рассказал Эмин Набиев.

Ремонт всех внутридворовых проездов планируют завершить до конца текущего года. На все работы намерены истратить 25 миллионов рублей.

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