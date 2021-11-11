Строительство объездной дороги Дубки-Левадки завершится в конце 2022 года

Строительство объездной Дубки-Левадки планируют завершить к концу 2022 года Фото: Архив "КП"

Строительная готовность дороги Дубки-Левадки не обеспечена, а новые сроки сдачи объекта предполагается сдвинуть на конец следующего года, сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Валерий Васякин. По его словам, нужно провести обследование и корректировку проектной документации.

- На сегодняшний день объект эксплуатируется, но были выявлены замечания к предыдущему подрядчику. Заключили контракт с ООО «Капстрой» для определения необходимого объема финансирования на завершение строительно-монтажных работ с последующим вводом в эксплуатацию, – добавил Васякин.

Работы на объекте должны быть завершены до конца следующего года.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от руководства предприятия разобраться в ситуации, поскольку «названные сроки существенно разнятся с изначально составленной дорожной картой».

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