Строительство объездной дороги Дубки-Левадки завершится в конце 2022 года

Строительство объездной Дубки-Левадки планируют завершить к концу 2022 года
Фото: Архив "КП"
Строительная готовность дороги Дубки-Левадки не обеспечена, а новые сроки сдачи объекта предполагается сдвинуть на конец следующего года, сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Валерий Васякин. По его словам, нужно провести обследование и корректировку проектной документации.
- На сегодняшний день объект эксплуатируется, но были выявлены замечания к предыдущему подрядчику. Заключили контракт с ООО «Капстрой» для определения необходимого объема финансирования на завершение строительно-монтажных работ с последующим вводом в эксплуатацию, – добавил Васякин.
Работы на объекте должны быть завершены до конца следующего года.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от руководства предприятия разобраться в ситуации, поскольку «названные сроки существенно разнятся с изначально составленной дорожной картой».
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