Проект реконструкции площади Советская в Ялте подорожал на 300 миллионов

Проект был признан лучшим из 62 заявок. Фото: Администрация Ялты

Проект реконструкции площади Советская в Ялте подорожал с 450 миллионов до 750 миллионов рублей. Чтобы войти в смету, городские власти отказались от реконструкции территории перед зданием администрации и всех малых архитектурных форм.

- Вместо проекта на 450 миллионов проектировщик, компания М4 из Москвы, которая была утверждена Минстроительства РФ, сделала проект на 750 миллионов, - пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По проекту вся площадь должна быть выложена гранитной плиткой с предварительным выносом и реконструкцией инженерных сетей. После сокращения видов работ сумма затрат уменьшилась до 500 миллионов рублей. Сейчас проект проходит экспертизу и до 20 декабря должен быть подписан контракт с подрядчиком. Обновленная площадь Советская должна встретить жителей и гостей курорта в 2024 году.

Ялта победила со своим проектом реконструкции площади Советская в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ.

Проект предусматривал реконструкцию всей площади Советской, начиная с «колонного» фасада здания городской администрации и до улицы Тренева с ремонтом фонтанов, установкой новых урн, скамеек и других элементов благоустройства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50