Погода на 12 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: ночью похолодает до минус 3 градусов

Ночь в Крыму возможны заморозки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 ноября на Крымском полуострове ночью возможны заморозки до - 3°, днем воздух прогреется до +15°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 5-10 м/с. Воздух прогреется до +13…+15°.

В Ялте, по данным gismeteo, столбик термометра поднимется до +13°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Солнечно, без осадков.

В Евпатории +9…12°, южный ветер разгонится до 3-7 м/с. Солнечно, без осадков.

Феодосия порадует теплом до +12°, южный ветер 2-8 м/с. Солнечно, без осадков.

В Джанкое днем тепло до +12°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Солнечно, без осадков.

Вода в Черном море медленно, но верно остывает. Самое теплое море +17° на ЮБК, холодное +10° у берегов Феодосии.

Синоптики обещают, что в выходные дни температура воздуха мало изменится.

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