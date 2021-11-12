Погода на 12 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: ночью похолодает до минус 3 градусов

Ночь в Крыму возможны заморозки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 ноября на Крымском полуострове ночью возможны заморозки до - 3°, днем воздух прогреется до +15°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 5-10 м/с. Воздух прогреется до +13…+15°.
В Ялте, по данным gismeteo, столбик термометра поднимется до +13°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Солнечно, без осадков.
В Евпатории +9…12°, южный ветер разгонится до 3-7 м/с. Солнечно, без осадков.
Феодосия порадует теплом до +12°, южный ветер 2-8 м/с. Солнечно, без осадков.
В Джанкое днем тепло до +12°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Солнечно, без осадков.
Вода в Черном море медленно, но верно остывает. Самое теплое море +17° на ЮБК, холодное +10° у берегов Феодосии.
Синоптики обещают, что в выходные дни температура воздуха мало изменится.
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