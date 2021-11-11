Глава Минсельхоза РК остался недоволен стоимостью картофеля на рынке имени Куйбышева

На одном из симферопольских рынков стоимость на овощи сильно завышена. Фото: Андрей Рюмшин/Минсельхоз РК

На рынке имени Куйбышева в Симферополе не контролируется процесс ценообразования на продукты питания, сообщил министр сельского хозяйства РК.

По его словам, стоимость зачастую необоснованно завышена и не соответствует рекомендованным ценам. Продавцы предлагают картофель по 100-120 рублей, свеклу – по 80 рублей.

- Картофель должен стоить от 35 до 45 рублей за килограмм, свекла – 30 рублей. По итогам встречи договорились с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым обновить договора, заключенные с Метроградом, в новую редакцию договора внести обязательство о мониторинге и четкое соблюдение рекомендованных Министерством промышленной политики Республики Крым цен, – сообщил чиновник.

Кроме того, совместно с администрацией Симферополя рассматривается вопрос о возможном предоставлении мест для продажи собственной продукции местными сельхозпроизводителями. Подробную информацию о получении торгового места крымские фермеры могут узнать у администрации рынка по телефону: + 7 985 013-00-00.

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