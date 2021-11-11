Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 12 ноября 2021

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Умера Ипчи, 1-25 (нечет), 6-32 (чет)
ул. Амета Моллаева, 34-76 (чет), 29-47 (нечет)
ул. Бекира Османова, 1-40
ул. Наиле Велиевой, 30-54 (чет), 27-49 (нечет)
ул. Койдешлер, 4-16 (чет), 30-38 (чет), 3-47 (нечет)
ул. Иджерет, 70-78 (чет)
ул. Арекет, 3-16
ул. Достлукъ, 3-18
ул. Асие Аметовой, 30-50 (чет), 33-47 (нечет)
ул. Дзюбанова, 25/77
ул. Дражинского, 1-15
ул. Гоголя 90-102(чет), 91-119(нечет), 81/16, 87/1(нечет)
ул. Жигалиной, 6
ул. Чернышевского 4, 8-34 (чет), 11-13а (нечет), 17, 21-33(нечет)
пер. Шаталова 26, 30;
ул. Кондукторская 2-36 (чет), 1-31(нечет)
ул. Красных подпольщиков, 2-24а (чет), 1-27(нечет)
ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)
ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)
проезд Байкальский 4а-6 (чет), 3
пер. Енисейский 2, 4, 7
ул. Балаклавская 32-54 (чет), 35
ул. Русская 100-140а (чет), 103
пер. Ореховый 1-7; пер. Русский 1-9
ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)
ул. Грэссовская 3-15 (чет)
ул. Космическая 18-20 (чет)
ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-7/23
ул. Киевская 62-64/41 (чет),
ул. Тренева 4-8а (чет),1-7/33 (нечет)
бул. Франко 32/9, 33-41/64
ул. Белогорская 14-20 (чет), 13-19 (нечет)
ул. Краснознаменная 44/1-54/36 (чет), 33-41 (нечет)
ул. Малофонтанная 1/44
ул. Сергеева-Ценского 38-44 (чет), 31-39 (нечет)
ул. Чехова 34-36/54 (чет)
СТ «Дружба» в районе ул. Луговая
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кольская 11-13
ул. Кудюрова 24-26
ул. Циолковского 8-22
с 10.00 до 14.00
Орловка: ул. Качинское шоссе 30/2,30/14,30/94,30/35,30/65,30/1,30/13,30-а,30-в,30,30/66
с 8.00 до 16.00
ул. Синопская 2
ул. Туннельная 40
ул. Хрулева 13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13
ул. 2 Бастионная 12-26,19-А,21-25
с 9.00 до 15.00
ул. Индустриальная 1
ул. Хрусталева 66
ул. Шабалина 27-А
ул. Стахановцев 18-22.
с 8.00 до 17.00
пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.
с 8.00 до 16.00
пос. Кача: ул. Красноармейская 54-а,50-86(чет), 87-а,45-89(нечет), ул. Нестерова 22, 15-а,17, ул. Первомайская 12-70(чет),66/2, 13-а,55-а,47-а,49-а,25/1,25/3, пер. Гризодубовой 2, ул. Ударная 58
с 8.00 до 17.00
пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.
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