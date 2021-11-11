В Евпатории у озера Мойнаки построят комплексы для отдыха и оздоровления

Сейчас на месте бывшей грязелечебницы разруха. Фото: Ирина САЗОНОВА

В Евпатории около озера Мойнаки планируют построить туристические и жилищно-рекреационные комплексы с развитой инфраструктурой. Общая сумма инвестиций составит около 35 миллиардов рублей, из них больше 27,6 миллиарда - капитальные инвестиции, сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

- Это будет комплексное решение задачи по восстановлению традиций императорской грязелечебницы в Евпатории, - заявил генеральный директор.

Инфраструктура, которая появится у озера Мойнаки, позволит не только проходить лечение, реабилитацию, и отдыхать, но и постоянно проживать здесь.

- Есть множество медицинских показаний, когда людям лучше проходить курсы лечения и восстановления постоянно. Поэтому приоритетом является прежде всего рекреационная инфраструктура, поскольку грязелечебница такого уровня и масштаба должна быть приспособленной для круглогодичной реабилитации людей, - подчеркнул Дмитрий Ворона.

12 ноября у озера Мойнаки в Евпатории будет подписано соглашение о взаимодействии по комплексному освоению территории. Документ подпишет глава Республики Крым Сергей Аксенов и руководители компаний: ООО «Славянский дом» и ООО «Симферопольская девелоперская компания».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50