У Ялты появится уникальная визитка в виде парфюма

Ялта пропитана запахом моря и хвои.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
У популярного курорта Крыма Ялты в скором времени возможно появится свой индивидуальный парфюм.
- Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона, - сообщила сайта бронирования жилья для отдыха пресс-служба Tvil.ru, отметив, что планируется распрыскивать парфюм в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. Духи также станут и отличным сувениром.
Идея парфюмеров вдохновила экспертов Tvil.ru. Они провели опрос в соцсетях и узнали, чем же пахнут города России и какие ароматы больше всего по душе туристам:
Выяснилось, что аромат можжевельника и моря в Ялте очаровывает 29% путешественников. На втором месте - запах магнолии в Сочи получил 20% голосов. «Бронза» у Питера за запах воды и холода - 17%.
Топ-10 популярных запахов в городах России у туристов ( данные опроса в соцсетях Tvil.ru в процентах):
Ялта - аромат хвои и моря, 29
Сочи - запах моря и магнолии, 20
Санкт-Петербург - запах воды и холода, 17
Калининград - запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кенигсберга, 9
Москва - запах метро, стройки и фастфуда, 8
Самара - запах Волги, Жигулевского пивзавода и «Шоколадки», 8
Суздаль - аромат меда, яблок и старины, 5
Тула - запах пряников, чая из самовара и пороха, 3
Петрозаводск - цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5
Владивосток - острый запах морской воды и водорослей, 1.5
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