У Ялты появится уникальная визитка в виде парфюма

Ялта пропитана запахом моря и хвои. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

У популярного курорта Крыма Ялты в скором времени возможно появится свой индивидуальный парфюм.

- Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона, - сообщила сайта бронирования жилья для отдыха пресс-служба Tvil.ru, отметив, что планируется распрыскивать парфюм в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. Духи также станут и отличным сувениром.

Идея парфюмеров вдохновила экспертов Tvil.ru. Они провели опрос в соцсетях и узнали, чем же пахнут города России и какие ароматы больше всего по душе туристам:

Выяснилось, что аромат можжевельника и моря в Ялте очаровывает 29% путешественников. На втором месте - запах магнолии в Сочи получил 20% голосов. «Бронза» у Питера за запах воды и холода - 17%.

Топ-10 популярных запахов в городах России у туристов ( данные опроса в соцсетях Tvil.ru в процентах):

Ялта - аромат хвои и моря, 29

Сочи - запах моря и магнолии, 20

Санкт-Петербург - запах воды и холода, 17

Калининград - запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кенигсберга, 9

Москва - запах метро, стройки и фастфуда, 8

Самара - запах Волги, Жигулевского пивзавода и «Шоколадки», 8

Суздаль - аромат меда, яблок и старины, 5

Тула - запах пряников, чая из самовара и пороха, 3

Петрозаводск - цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5

Владивосток - острый запах морской воды и водорослей, 1.5

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50