Массовые отключения воды произошли в Симферополе 12 ноября

Рабочие проводят ремонт на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе 12 ноября десятки улиц остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 17.00 водоснабжение ограничено по адресам: улица Тренева, улица Толстого (от реки Салгир до улица Киевская), улица Декабристов, улица Морозова, улица Шполянской, а также возможно снижение давления в микрорайоне Москольцо (улица Киевская, улица Кечкеметская, улица Ростовская, улица Гагарина, улица Гайдара, улица Железнодорожная, улица Стрелковая, улица Шалфейная, улица Камская, улица Смольная, улица Л. Чайкиной и так далее).

Также в связи со сложностью проведению ремонтных работ по адресу улица Толстого до 17.00 (ориентировочно) водоснабжение будет ограничено по следующим адресам: улица Александра Невского, улица Речная, бульвар Ленина, улица Павленко, улица Киевская (частично), пер. Молодых Подпольщиков, улица Толстого, улица Декабристов, улица Шполянской, улица Тренева, улица Морозова, улица Дзержинского, улица Дыбенко, а также прилегающие улицы и переулки.

Также в Симферополе с 22.00 часов 12 ноября по 08.00 ожидаются перебои или отсутствие водоснабжения на улице Киевская, 187, 181, 181а, 179, 177.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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