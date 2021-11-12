В Симферополе на карантин по ОРВИ закрыт один класс в школе №23

Осенние каникулы положительно повлияли на эпидситуацию в крымских школах Фото: Архив "КП"

В Симферополе на карантин по ОРВИ закрыт один класс в общеобразовательной школе №23, сообщила глава администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, осенние каникулы положительно повлияли на эпидемиологическую обстановку в учебных учреждениях. Количество заболевших значительно ниже, если сравнивать с периодом конца первой четверти, когда некоторые школьные классы и группы в детских садах закрывали на карантин.

- Все детские сады работают и работают все группы в них, их 663. В школьных организациях закрыт только один класс – в школе № 23, которая является самой большой в городе благодаря объединению в ней двух школ. Там обучается более двух тысяч детей. Этот класс закрыт по эпидобстановке в связи с ОРВИ, – сообщила Сухина.

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