Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Крыму не падает. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Коронавирусом в Крыму заболели еще 828 человек. Эти данные обнародовало Министерство здравоохранения республики. При этом 20 человек скончались. Это абсолютный антирекорд по числу заболевших и умерших от Covid-19.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 106 096 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 9 774 человека.

С выздоровлением выписаны 823 человека, выздоровевших за весь период – 93 793.

Для борьбы с вирусом в Крыму введена обязательная вакцинация. Доступ в общественные места осуществляется по предъявлению QR-кодов. Они отменены только для посещения госорганов и МФЦ.

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