В Детском парке Симферополя цветут шарообразные кусты хризантем

Яркие цветы радуют посетителей парка в пасмурные дни ноября. Фото: пресс-служба МБУК Парки столицы.

В Детском парке Симферополя пышно зацвели шарообразные кусты хризантем, сообщили в пресс-службе МБУК Парки столицы.

Мы привыкли, что с наступлением холодов многие растения уходят в состояние покоя, отцветшие кусты многолетников срезают под корень и оставляют на зимовку. Городские клумбы оголяются, однако даже холодным ноябрем есть цветы, которые могут порадовать нас своими яркими бутонами – хризантемы.

- Весь год они росли и набирали цвет, чтобы холодным ноябрем порадовать нас своими яркими бутонами. Огромные шары бордовых, желтых, фиолетовых цветов украшают клумбы центральной аллеи Детского парка и зооуголока, – сообщили в пресс-службе.

С наступлением стабильных заморозков хризантемы начнут готовить к зимовке. Фото: пресс-служба МБУК Парки столицы.

На протяжении всего года за растениями ухаживали специалисты МБУК Парки столицы. Хризантемы будут цвести до наступления устойчивых заморозков, после чего специалисты и их начнут готовить к зиме. Ну а сегодня цветы радуют глаз посетителей парка и создают хорошее настроение даже в очень пасмурные дни.

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