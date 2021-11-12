Цена на машины с пробегом в Симферополе выросла на 44% с начала года

Фото: Архив "КП"

В Симферополе с начала года машины с пробегом подорожали на 44%. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Авто». Так, средняя цена машины с пробегом в возрасте до 7 лет составляет 1 миллион 150 тысяч рублей.

- Подорожание новых автомобилей и дефицит ряда востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на автомобили с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке сейчас растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи автомобиля, - подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики «Авито Авто».

В ближайшие месяцы, по прогнозу эксперта, не будет снижения цен на авторынке.

Самые востребованные подержанные авто в Симферополе - Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Также в пятерке лидеров - Toyota Camry и Kia Rio.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50