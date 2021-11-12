Инвесторы вложат 35 миллиардов рублей в жилищный комплекс у озера Мойнаки в Евпатории

Мойнакское озеро в Евпатории. Фото: "Википедия"

В Симферополе состоялось подписание двух соглашений о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории. Планируется строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой, сообщил генеральный директор Корпорации развития РК Дмитрий Ворона.

В этом году сумма инвестиций составила около 35 миллиардов рублей, из которых капитальных инвестиций – более 27,6 миллиарда рублей. Будущая инфраструктура рядом с озером будет предназначена как для постоянного проживания, так и для отдыха, лечения и реабилитации

- Есть множество медицинских показаний, когда людям лучше проходить курсы лечения и восстановления постоянно. Поэтому приоритетом является, прежде всего, рекреационная инфраструктура, поскольку грязелечебница такого уровня и масштаба должна быть приспособленной для круглогодичной реабилитации людей, - подчеркнул Ворона.

Соглашения о взаимодействии по комплексному освоению территории у озера Мойнаки в Евпатории, подписали глава РК Сергей Аксенов и руководители компаний ООО «Славянский дом» и ООО «Симферопольская девелоперская компания».

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