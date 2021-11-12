Покинувших Крым военнослужащих Украины оставили без жилья

Покинувшие Крым украинские военные более семи лет не могут получить жилье на родине Фото: Архив "КП"

Военнослужащие Украины, покинувшие Крым после его вхождения в состав РФ в 2014 году, более семи лет не могут получить жилье, сообщила на пресс-конференции в Киеве депутат Верховной рады Елена Хоменко.

По ее словам, после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой. Жилье получить не могут офицеры от лейтенантов до наивысших званий.

- Офицеры, среди которых даже адмиралы, которые отдали службе в Военно-морских силах Украины 39 лет, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей минобороны, - цитируют Хоменко украинские СМИ.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров стал частью Российской Федерации. Большая часть жителей республики высказалась в пользу РФ, однако власти Украины и большая часть стран Запада до сих пор считают Крым оккупированной территорий. В свою очередь лидер РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что нынешний статус Крыма более не подлежит обсуждению.

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