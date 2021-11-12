Началась транспортировка подводной лодки ПЗС-50 в Балаклавский подземный музей

Фото: Балаклавский подземный музейный комплекс/Вконтакте

Подводную лодку, которая дополнит экспозицию Балаклавского подземного музея, начали транспортировать из Севастопольской бухты. Субмарина станет самостоятельным объектом для демонстрации военного прошлого секретной подземной базы в Балаклаве.

- Уже полным ходом идет транспортировка. По нашим расчетам, она прибудет в музей в период с 13.00 до 16.00 сегодняшнего дня. Сейчас она находится на выходе из Севастопольской бухты, – цитирует Крыминформ заместителя директора музея по организационным вопросам Светлана Миненко.

Она также добавила, что посетителям не скоро удастся увидеть лодку. Прежде всего необходимо провести специальное обследование, чтобы понять, как обеспечить безопасность зоны сухого дока (сооружение для постройки и обслуживания судна). В связи с этим точная дата открытия экспоната для посетителей пока неизвестна.

Напомним, 9 ноября прошел первый этап пути подводной лодки ПЗС-50 (С-49) в Балаклаву. Она была отбуксирована в Южную бухту, где простояла несколько дней.

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