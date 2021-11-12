Крымчанин спровоцировал ДТП со смертельным исходом, сев за рулем в нетрезвом виде

В Советском районе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом Фото: Архив "КП"

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовном делу в отношении 20-летнего жителя региона, по вине которого произошло ДТП, в котором погиб человек.

По версии следствия, парень в июне 2021 года сел за руль автомобиля «БМВ» в состоянии наркотического опьянения. Двигаясь по автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск» со скоростью 140 километров в час, пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб. Кроме того, в салоне указанного авто находился пассажир, здоровью которого был нанесен серьезный урон.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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