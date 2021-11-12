Количество пневмоний в Крыму выросло в четыре раза по сравнению с доковидным периодом

Крым входит в число субъектов РФ с высокой заболеваемостью пневмонией Фото: Архив "КП"

Крым является одним из 15 субъектов Российской Федерации, где зафиксирован высокий показатель заболеваемости пневмонией. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Крыма Ирина Ульченко. Вместе с тем неизбежно растет и количество смертей от пневмонии.

- Цифры распространенности пневмонии по Российской Федерации приблизительно 650 на 100 тысяч населения. Крым, к сожалению, входит в число 15 субъектов с высоким показателем заболеваемостью пневмонией - 1 тысяча 337 на 100 тысяч населения. То есть, фактически в два раза больше, чем в целом по России, – отметила Ирина Ульченко.

Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на уровень смертности от пневмонии в РК. Доля смертельных исходов в доковидное время была в пределах 41-43% от всех умерших от болезней органов дыхания. А уже за прошлый год количество людей, умерших от пневмонии среди всех болезней органов дыхания составляет 66%.

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