Погода на 13 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму прохладно и сухо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 ноября на Крымском полуострове, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове пройдет без осадков. Ночью возможны заморозки до -3°, днем воздух прогреется до +8…+13°. Повсеместно переменная облачность.

- В Симферополе северо-восточный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +11...+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе северный ветер разгонится до 5-10 м/с., столбик термометра поднимется до +14…+16°.

В городе счастья Ялте, по данным gismeteo, +11…+14°. Юго-восточный ветер 4-5 м/с.

В Евпатории тепло до +13°. По улица детского курорта неспешно разгуливает северо-восточный ветер 2-5 м/с.

В Феодосии тоже нежарко, столбик термометра покажет + 6…12°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с.

В Джанкое + 5…10°, скорость северного ветра 3-5 м/с.

Вода в Черном море +10…17°.

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