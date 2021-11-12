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Экономика12 ноября 2021 16:24

Ремонт 40 разукомплектованных автобусов в Симферополе завершат до конца года

Это должно решить проблему нарушения графиков движения общественного транспорта
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Власти Симферополя обещают до конца года отремонтировать разукомплектованные автобусы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя обещают до конца года отремонтировать разукомплектованные автобусы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя пообещали до конца года завершить ремонт разукомплектованных автобусов муниципального перевозчика – МУП «Горавтотранс», заявил первый заместитель главы администрации города Максим Балахонов.

С появлением дополнительного транспорта на дорогах крымской столицы должна решиться проблема несоблюдения перевозчиками графиков.

- До конца года планируется произвести необходимый ремонт автобусной техники, по результатам которого на муниципальные маршруты будет добавлено более 40 единиц транспорта. Соответственно, - сообщил чиновник.

Конкурсные процедуры по закупке автозапчастей уже проведены, определены победители по десяти лотам. Контракт на поставку, по его словам, заключат в ближайшие дни.

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