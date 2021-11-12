В Крыму подвели итоги пятого юбилейного конкурса «Миллет менлиги»

В Крыму определили победителей пятого юбилейного конкурса «Миллет менлиги»

В Крыму определили победителей пятого юбилейного конкурса «Миллет менлиги». В голосовании принимали участие жители республики.

Учителем года стала Эльвина Куртнезирова, за вклад в развитие культуры призовое место у Лютфие Чабановой, Лиля Байрамова признана врачом года, а лучшим спортсменом стал Джамшид Исматиллаев. Религиозный деятель года – Сейтвели Ибрагимов, а студент – Эльвина Баталова. Риана Эбулисова победила в номинации вундеркинд года, а лидер среди общественных деятелей – Нияра Джанбазова. Лучший фермер – Бахтияр Усеинов, за вклад в развитие науки призовое место у Заремы Амет-Уста.

В конкурсе приняли участие 12 717 крымчан. Это почти на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Премия организована телеканалом «Миллет».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50