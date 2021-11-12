В Ялте продолжается глобальная расчистка русел рек

Расчистка русел рек в Ялте завершится к концу года. Фото: Янина Павленко/скриншот из видео/telegram

В Ялте полным ходом идет глобальная расчистка русел рек, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, нечищеные десятилетиями гидротехнические сооружения стали одной из причин подтоплений центра города в результате летних ливней. Первоочередные работы еще летом выполнили на реках Водопадная и Дерекойка.

- Сейчас 6 экскаваторов чистят русло Водопадной, Бабу и Дерекойку. Ежедневно со всех участков вывозится от 400 до 750 тонн грунта и щебня - всего до конца года планируем очистить 1650 метров русел всех трех рек, с объемом ориентировочно свыше 40 тысяч тонн, – сообщила Павленко.

Вместе с тем, в городе сотрудники Госкомводхоза убирают завалы, поваленные деревья, гравийно-песчаные наносы в реках Дерекойка, Гува, Водопадная, Яузлар, Бабу, Аксаматук-Дере. Все работы намеренны завершить до конца текущего года.

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