Естественная убыль населения в Крыму увеличилась почти в два раза

Кладбище в Симферополе. Фото: Архив КП.

Естественная убыль населения за восемь месяце 2021 года увеличилась на 4114 человек или в 1,7 раза. Об этом говорится в отчете Крымстата о социально-экономическом положении Крыма.

- За январь-август 2021 года в республике родилось 11902 человека, умерло 21863 человека, - говорится в сообщении.

При этом число родившихся в Крыму уменьшилось на 2,5 %, а число умерших увеличилось на 21,1%.

Младенческая смертность осталась на уровне прошлого года. За январь-август в Крыму скончалось 67 детей в возрасте до 1 года.

Ранее сообщалось, что спрос на кремацию в Крыму вырос в пять раз.

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